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Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:07 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:07

ABD Başkanı Donald Trump, Kodak şirketinin ABD'de ilaç etkin maddeleri üretmeye başlayacağını ve bunun için şirkete 765 milyon dolar kredi vereceklerini açıkladı.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19  salgınına ilişkin son gelişmeleri ve ülke gündemini değerlendirdi, gazetecilerin  sorularını yanıtladı.
 
ABD mallarının Çin başta olmak üzere diğer ülkeler yerine ABD'de  üretilmesi için her gün yeni adımlar attıklarını vurgulayan Trump, Kovid-19 için  "Çin Virüsü" tabirini kullanmaya devam etti.
 
Trump, Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabalarına da değinerek,  "Pfizer, kısa süre önce aşı çalışmalarında 2. ve 3. faz deneylere geçtiğini  duyurdu. Aşı çalışmalarında çok hızlı ve olumlu bir yöne doğru gidildiği  görünüyor." dedi.
 
Fotoğrafçılık alanındaki faaliyetleri ile bilinen Kodak şirketi ile  yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyuran Trump, bu şirketin tıbbi ilaç içeriği  üretimine başlayacağını belirtti.
 
Trump, ilaç etken maddelerinin büyük bir yüzdesinin şu anda Hindistan  ve Çin'de üretildiğine ancak ülke içinde daha ucuz üretilebileceğine dikkati  çekerek, "Kodak ile vardığımız anlaşma için bu şirkete Savunma Üretim Yasası  çerçevesinde 765 milyon dolar borç verilecek." ifadesini kullandı.
 
Aşı çalışmalarının başarıya ulaşması durumundaki yol haritası için de  Trump, "İlk etapta 100 milyon doz elimizde olacak. Bundan sonra da 500 milyon  doza ulaşacağız. Bu aşıların ülke içinde dağıtılmasında ordu görev alacak. Belki  dünyanın diğer kısımlarına da aşı temin edebiliriz." diye konuştu.
 
"Hidroksiklorokin kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum"
Kovid-19 tedavisinde "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacının  kullanımına ilişkin tartışmalara da değinen Trump, "Bazı doktorlar bu ilacın son  derece başarılı olduğunu söylüyor. Bazıları da buna katılmıyor. Ben bu ilacın  kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum. Ben 14 gün kullandım ve bakın  buradayım. Bu ilaç güvenli, bir sorun çıkarmıyor. Ben bir problem yaşamadım."  dedi.
 
Trump, hidroksiklorokinin etkilerine ilişkin birçok çalışma  yayımlandığını ve daha önce olumlu görüşler olduğunu kaydederek, "Bu ilaç  bugünlerde çok popüler değil çünkü ben önerdim. Ben önerince de birileri 'bunu  kullanmayın' dedi." diye konuştu.
 
Birlikte çalıştığı uzmanlara yüksek onay rakamları gelirken insanların  kendisinin çalışmalarını onaylamadığından yakınan Trump, "Kimse beni sevmiyor. Bu  sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir." görüşünü paylaştı.
 

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