13 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.114 0.37 EURO 8,6400 -0.02
USD 7,3250 -0.12 ALTIN 452,270 2.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump yönetimi okulların yüz yüze eğitime açılması konusunda ısrarcı

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 23:35 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 23:35

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkedeki okulların sonbahar döneminde yüz yüze eğitime açılması gerektiği yönündeki ısrarını sürdürerek, öğrencilerin gün aşırı okula gitmesi fikrini "saçma" bulduğunu söyledi.


Trump, beraberinde Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Eğitim Bakanı  Betsy DeVos ile Beyaz Saray'da okulların açılmasına yönelik düzenlenen etkinliğe  katıldı.
 
Okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiği konusunda ısrarını  sürdüren Trump, bazı eyaletlerin öğrencilerin gün aşırı ya da haftanın belirli  günlerinde okula gelmesini öngören sistemlerini de eleştirdi.
 
Trump, "Çocukların gün aşırı okula gitmesi konsepti saçma. Öyle değil  mi? Çocuklar okula gidecekse, gitsin." değerlendirmesinde bulundu.
 
Demokrat rakibi Joe Biden'ın Kovid-19 salgını sürecinde sürekli evinin  bodrum katından yayınlara katılmasına ve dışarıdaki etkinliklere katılmamasına da  atıfta bulunan Trump, "Eğitimini izolasyon içinde sürdüren öğrenciler, evinin  bodrumunda bilgisayarına bakarak oturan bir başkanlık adayı gibidir." dedi.
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de okulların güvenli bir şekilde  yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak, okulların açılması için Kongreden 105  milyar dolar fon beklediklerini vurguladı.
 
  
 

ETİKETLER

ABD Trump okul
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.