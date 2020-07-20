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Trump ve Sisi'den kritik Libya görüşmesi

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:46 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 20:46

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Libya’daki gelişmeleri değerlendirdi.


Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider  görüşmede Libya’da güvenlik, devlet kurumlarının korunması ve yabancı varlığı  gibi farklı konuları ele aldı.
 
Sisi, Mısır’ın Libya’nın istikrarını merkeze alan stratejik ve sabit  tutumunu hatırlattı.
 
Trump ise, Libya krizinin bölgeye olan olumsuz etkilerinin farkında  olduğunu dile getirerek, Mısır’ın siyasi çözüm konusundaki gayretlerinden övgüyle  bahsetti.
 
Açıklamada iki liderin Libya’da ateşkesi daimi hale getirme ve  gerilimi tırmandırmama konularında fikir birliğine vardığı da kaydedildi.
 
Görüşmenin, Mısır Meclisi'nin Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale  konusunda yetki vermesi ile ilgili gizli görüşmenin yapıldığı gün gerçekleşmesi  dikkati çekti.

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