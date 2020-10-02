Trump ve eşi korona mı? Beyaz Saray’dan açıklama geldi!

Danışmanının koronavirüse yakalanmasından sonra test yaptıran ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin test sonucu pozitif çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve eşinin iyi olduğu bilgisi ve süreci evde geçirecekleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından olan Hope Hicks'in koronavirüse yakalanması sonrasında eşi Melania Trump ile birlikte test yaptırmıştı. Sonucu alana kadar karantinaya gireceğini söyleyen Trump, Twitter hesabından eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını "First Lady ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bunu beraber atlatacağız" ifadeleriyle duyurdu.

BEYAZ SARAY: DURUMLARI İYİ, EVDE KALACAKLAR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar" sözlerine yer verildi.

KORONAYA YAKALANAN DANIŞMANI İLE AYNI UÇAKTAYDI

Trump önceki gün yaptığı açıklamada, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.