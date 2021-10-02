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Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 20:36 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 20:36

ABD eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'in kapatılan hesabını açması için federal mahkemeye başvurduğu belirtildi.


ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının,  Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı  ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.
 
Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin  zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol  etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece  tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı." ifadesine yer verildi.
 
Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen  dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak  kullandığı hesap gösterildi.
 
Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve  Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve  2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle kalıcı olarak  askıya almıştı.

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