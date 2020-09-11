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Trump, TikTok'a verilen süreyi uzatmayacak

11 Eylül 2020 Cuma - 17:18 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 17:18

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri için kritik eyaletler arasında bulunan  Michigan'a yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda  bulundu.
 
Michigan valisi ile görüştüğünü ve kendisine okulların açılması  gerektiğini söylediğini vurgulayan Trump, "Okullar açılmalı, bunun için valilerin  iş birliğine ihtiyacımız var. Kuzey Carolina valisi de bize destek vermeli." diye  konuştu.
 
Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasına ABD'li bir şirkete  satılması için verilen süreyi uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine Trump, "Ya  Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka  ABD'li bir şirkete satılacak. Şirkete 15 Eylül'e kadar verilen mühleti de  uzatmayacağım." dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki  kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal  medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.
 
Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan  yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD  kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.
 
Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki  hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik  anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.
 

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