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Trump'tan yeni mesaj: Beni hala özlemediniz mi?

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 19:27 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 19:27

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın şu anki politikalarında "başarısız" olduğunu belirtti. Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.


Eski ABD Başkanı Donald Trump yazılı bir açıklama yaptı.
 
Trump açıklamada, "COVID-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor."  vurgusunu yaptı.
 
"Beni hala özlemediniz mi?"
 
Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.
 
Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı.
 
Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

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