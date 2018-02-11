Trump'tan tartışılan bir karar daha...

Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne bir mektup yollayarak Demokratların kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına hazır olmadığını belirtti. McGahn, İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes'e hitaben yazdığı mektupta, "Başkan belgenin yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var. Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır." ifadelerine verdi.

Mektupta ayrıca belgenin kamuoyu ile paylaşımında ısrarcı olunması halinde İstihbarat Komitesi'yle çalışmayarak yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacaklarını belirten McGahn, "Başkan, Komitenin bu gayretimizi görmesini istiyor. Yönetim Şubat 5 tarihli belgenin kamuoyuyla paylaşılması adına yeniden gözden geçirilmesi için hazır bulunuyor." vurgusu yaptı.

LEHİNE İDDİALAR OLAN BELGEYE İZİN VERMİŞTİ

Trump, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla FBI 'ın suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına geçen hafta izin vermişti.

Demokratların da buna karşı kaleme aldığı bir belge ise Trump'ın paylaşılmasını henüz uygun görmemesi sebebiyle bekletiliyor.