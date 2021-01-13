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Trump'tan son dakika çağrısı: Tüm ABD halkını...

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 22:30 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 22:30

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına "tansiyonu düşürme ve sinirlerine hakim olma" çağrısı yaptı.


Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD başkanı seçilen Biden'ın 20  Ocak'taki yemin töreni nedeniyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine  dikkati çekti.
 
Destekçilerine seslenen Trump, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği  eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." ifadesini  kullandı.
 
Trump, Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çizerek,  "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet  ediyorum." çağrısında bulundu.
 
Trump yanlıları Kongreyi basmıştı
 
Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki  Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.
 
Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede  infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.
 
Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması  için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.
 
Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi,  ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı  Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.
 
Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi  uygulamayacağını açıklamıştı.
 

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