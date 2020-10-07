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Trump'tan şoke eden suçlama: Demokratlar darbe yapmak istedi

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 19:11 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 19:11

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde kendisinin seçim kampanyasına "casusluk" yaparak, "darbe" girişiminde bulunmakla suçladı.


Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski  Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında yer alan,  "2016 Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat aday Hillary Clinton'ın, dikkatleri kendi  e-mail skandalından uzaklaştırmak için Başkan Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme  planına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Demokratların, kendisinin 2016'daki seçim kampanyasına "casusluk"  ettiklerini savunan Trump, "Darbe! Uykucu Joe (Biden) ile güzelce konuşmak için  artık çok geç. Oy kullanın." ifadelerini kullandı.
 
Trump başka bir mesajında da "Demokratlar darbe yapmak istedi.  Neredeyse ülkemizi yok edeceklerdi. Şu anda doğru bir başkana sahipsiniz.  Seçmenler, oyunuzu kullanırken bunları hatırlayın." çağrısında bulundu.
 
Biden'a ve basına da yüklendi
 
Bu yılki seçimlerde rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden  yıllardır deli ve herkes bunu biliyor. Basın, geleneksel medya, onun eylemlerini  temize çekmeye çalışıyor. Biden'ın düşük IQ'su gibi kötü şeylerin artık basına  yansımadığını fark ettim." mesajını paylaştı.
 
Yalan haber yapmakla suçladığı basını da eleştiren Trump, "Asıl  muhalefet partisi, yalancı haberler yapan medya." görüşünü paylaştı.
 
Clinton'un Trump planı, eski CIA direktörünün not defterinde
 
Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in Kongreye sunduğu ve  henüz kamuoyu ile paylaşılmayan notlara ulaşan Amerikan Fox New televizyonu, Joe  Brennan'ın, Clinton'ın Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planı konusunda eski  Başkan Barack Obama'ya,  brifing verdiğini tespit etmişti.
 
Notlarda Brennan'ın, "Clinton'ın dış politika danışmanlarından  birinin, Trump'ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya  güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılmasını teklif  ettiğini ve Clinton'ın ise bunu onayladığını" yazdığı kaydedilmişti.
 
Brennan'ın ayrıca notlarında, 28 Temmuz 2016'da Obama'nın kendisine  Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir ilişki bulunduğuna dair delil  toplanmasını istediğinin de yer aldığı ifade edilmişti.
 
Dışişleri Bakanı iken şahsi e-mailini devletin diplomatik işleri için  kullandığı ortaya çıkan Clinton, bu konuda soruşturma geçirmişti.
 
Trump'ın Kasım 2016'daki seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra ise  Rusya'nın Trump lehine ABD seçimlerine karıştığı iddiası gündeme gelmişti.
 
Bir süre sonra bu iddialar soruşturmaya dönüşürken, Trump'ın Ulusal  Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn, Rusya ile ilişkisi olduğu  gerekçesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
 
Savcı Robert Mueller tarafından yönetilen soruşturmada, Rusya'nın  seçime karışmaya teşebbüs ettiği ancak Trump'ın lehine bir etkide bulunduğunun  tespit edilmediği ortaya çıkmıştı.
 
Demokratlar ise Trump'ı Temsilciler Meclisinde, soruşturmayı  engellemeye çalıştığı gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" ve "adaleti  engelleme" suçlarından yargılamıştı. Yargılama sonucunda Trump suçlu bulunduysa  da bu süreç Başkanı azletmeye evrilmemişti.

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