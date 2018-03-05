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Trump'tan şok sözler: Bizi kazıkladılar

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 23:40 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 23:40

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi kararından geri adım atmayacaklarını söyledi.


Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te basın  mensuplarının karşısına geçti.
 
İkilinin yaptıkları kısa açıklamaların ardından bu hafta içinde  yürürlüğe girmesi beklenen çelik ve alüminyum tarifelerine ilişkin soruları  yanıtlayan Trump, "Gümrük tarifelerinde geri adım atacak mısınız?" şeklindeki  soruya, "Hayır, geri adım atmayacağız." yanıtını verdi.
 
Trump, "ABD'nin ticarette tüm ülkeler tarafından kazıklandığını"  savunarak, şöyle devam etti:
 
"İnsanlar şunu anlamak zorunda; bizim ülkemiz ticarette dünyadaki tüm  ülkeler tarafından kazıklandı. Dost olsun, düşman olsun herkes bizi kazıkladı.  Çin, Rusya, çok iyi olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği... Onlarla iş  yapamıyoruz çünkü buna izin vermiyorlar, gümrük tarifelerinden çok daha kötü  ticaret bariyerleri var."
 
Avrupa Birliği'nin çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerine  misilleme olarak Amerikalı şirketlere yönelik vergileri veya ticaret  bariyerlerini artırması durumda, ABD’nin Avrupa menşeli otomobillere gümrük  vergisini yükselteceğini tekrar eden Trump, ülkesinin her yıl yüz milyarlarca  dolarlık ticaret açığı vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacağını söyledi.
 
Öte yandan, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifesinin, Kuzey  Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresine bağlı olduğuna  işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:
 
"NAFTA'yı söz verdiğim gibi yeniden müzakere ediyoruz. Eğer anlaşmaya  ulaşamazsak NAFTA'yı iptal edeceğim ancak eğer Amerikalılar için adil olduğuna  inandığım bir anlaşma sağlarsak, o zaman müzakere edeceğimiz noktalardan biri  Kanada ve Meksika çeliğine yönelik tarifeler olur diye düşünüyorum. Ne olacağını  göreceğiz."
 
Trump'ın çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı ek gümrük  vergilerine, aralarında Cumhuriyetçi Parti üyeleri ve Amerikan iş dünyası  örgütlerinin de olduğu birçok grup, Amerikalı şirketlere ve tüketicilere zarar  vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Buna karşın, tıpkı Transpasifik Ortaklığı ve  Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararlarında olduğu gibi iş dünyasından ve  piyasalardan gelen olumsuz tepkilere kulak tıkayan Trump yönetiminin, kısa  süreliğine bile olsa söz konusu gümrük vergilerini uygulayacağı öngörülüyor.

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