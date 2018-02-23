Trump'tan sert tepki! Esed, Rusya ve İran...

ABD Başkanı Donald Trump, "(Doğu Guta'da) Suriye (Esed rejimi), Rusya ve İran'ın son dönemde yaptıkları şeyler insani bir rezalettir ancak ABD'nin orada olmasının tek amacı DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve eve dönmektir, başka bir amaçla orada değiliz." dedi.

Trump, Suriye ve Doğu Guta'daki son durumla ilgili bir soruya, "(Doğu Guta'da) Suriye (Esed rejimi), Rusya ve İran 'ın son dönemde yaptıkları şeyler insani bir rezalettir ancak ABD 'nin orada olmasının tek amacı DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve eve dönmektir, başka bir amaçla orada değiliz. Bunu da önemli ölçüde tamamladık ancak bu üç ülkenin oradaki halka yaptıkları bir rezalettir." yanıtını verdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turnbull da Suriye'deki krize ancak siyasi bir çözüm bulunduğu takdirde akan kanın duracağına inandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında Doğu Guta'da devam eden saldırılardan Esed rejimi ile Rusya ve İran'ı sorumlu tutmuş ancak ABD'nin Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında bulunduğunu ifade etmişti.

Doğu Guta'da 400 bin sivil tehdit altında

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejimin şiddetli saldırılarında son 4 günde ölenlerin sayısının 334'ü bulduğu bildirilmişti.

Rejimin, son 4 günde 22 sağlık merkezini, bir camiyi ve bir yetimhaneyi hedef aldığı kaydedilmişti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk, açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.