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Trump'tan sert tepki! Esed, Rusya ve İran...

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 23:21 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 23:21

ABD Başkanı Donald Trump, "(Doğu Guta'da) Suriye (Esed rejimi), Rusya ve İran'ın son dönemde yaptıkları şeyler insani bir rezalettir ancak ABD'nin orada olmasının tek amacı DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve eve dönmektir, başka bir amaçla orada değiliz." dedi.


Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull  ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Trump, Suriye ve Doğu Guta'daki son durumla ilgili bir soruya, "(Doğu  Guta'da) Suriye (Esed rejimi), Rusya ve İran'ın son dönemde yaptıkları şeyler  insani bir rezalettir ancak ABD'nin orada olmasının tek amacı DEAŞ'ı ortadan  kaldırmak ve eve dönmektir, başka bir amaçla orada değiliz. Bunu da önemli ölçüde  tamamladık ancak bu üç ülkenin oradaki halka yaptıkları bir rezalettir." yanıtını  verdi.
 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turnbull da Suriye'deki  krize ancak siyasi bir çözüm bulunduğu takdirde akan kanın duracağına inandığını  söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında Doğu Guta'da devam eden  saldırılardan Esed rejimi ile Rusya ve İran'ı sorumlu tutmuş ancak ABD'nin  Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında bulunduğunu ifade etmişti.
 
Doğu Guta'da 400 bin sivil tehdit altında
 
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan  bilgiye göre, rejimin şiddetli saldırılarında son 4 günde ölenlerin sayısının  334'ü bulduğu bildirilmişti.
 
Rejimin, son 4 günde 22 sağlık merkezini, bir camiyi ve bir  yetimhaneyi hedef aldığı kaydedilmişti.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk  veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk, açlık ve  ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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