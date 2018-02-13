13 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
9°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.495 -0.28 EURO 4,7070 0.73
USD 3,8080 0.20 ALTIN 162,530 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'tan Putin'e yardım teklifi

GAZETEVATAN.COM |  13 Şubat 2018 Salı - 13:24 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 13:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda Kuzey Kore konusunu değerlendirdi. Görüşmede Trump'ın Putin'e 71 kişinin ölümüne yol açan yolcu uçağının düşüşüyle ilgili yardım teklifinde bulunduğu belirtildi.


Rus lider Vladimir Putin'in dün ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamada iki liderin gündem konusunun Kuzey Kore olduğu belirtildi.
 
 
Ayrıca görüşme sırasında Trump'ın geçtiğimiz günlerde Moskova'dan hareket ettikten çok kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağı ile ilgili yürütülen araştırma için Putin'e yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.  Kazada 5'i mürettabat 71 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlar uygulanan Kuzey Kore en son dün olarak, ABD'yi zorbalıkla suçlamıştı.  ABD'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yasa dışı yaptırımlar almakla suçlayan Kuzey Kore  'ABD'nin ülkesinin ekonomisini ve halkını boğduğunu, Kuzey Korelilerin varoluş hakkını elinde aldığını'  savunmuştu.
 
 
 
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.