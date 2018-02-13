Trump'tan Putin'e yardım teklifi

Rus lider Vladimir Putin'in dün ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamada iki liderin gündem konusunun Kuzey Kore olduğu belirtildi.
Ayrıca görüşme sırasında Trump'ın geçtiğimiz günlerde Moskova'dan hareket ettikten çok kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağı ile ilgili yürütülen araştırma için Putin'e yardım teklifinde bulunduğu bildirildi. Kazada 5'i mürettabat 71 kişi hayatını kaybetmişti.
Nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlar uygulanan Kuzey Kore en son dün olarak, ABD'yi zorbalıkla suçlamıştı. ABD'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yasa dışı yaptırımlar almakla suçlayan Kuzey Kore 'ABD'nin ülkesinin ekonomisini ve halkını boğduğunu, Kuzey Korelilerin varoluş hakkını elinde aldığını' savunmuştu.