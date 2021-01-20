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Trump'tan kritik F - 35 hamlesi! Giderayak imzayı attı

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 22:47 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 22:47

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi.


Reuters'ın ABD ve BAE anlaşmasından haberdar olan kaynaklara  dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş  uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.
 
Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı  gözden geçireceğini söyledi.
 
ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir  süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.
 
BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir  anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.
 

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ABD Donald Trump Birleşik Arap Emirlikleri
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