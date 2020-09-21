21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.087 -2.24 EURO 8,9650 0.03
USD 7,6300 0.99 ALTIN 467,030 -1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'tan İran'a net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 19:40 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 19:40

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuklarını belirterek, "Yönetimim, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına ya da yeni balistik füze ve konvansiyonel silahlarla dünyanın geri kalanını tehlikeye atmasına asla izin vermeyecektir." mesajını verdi.


Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında BMGK tarafından  kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmalarına ilişkin yazılı bir açıklama  yayımladı.
 
İran'ın nükleer, balistik füze ve konvansiyonel silah arayışlarına  ilişkin adımlar attıklarını belirten Trump, "Yönetimim, İran'ın nükleer silah  sahibi olmasına ya da yeni balistik füze ve konvansiyonel silahlarla dünyanın  geri kalanını tehlikeye atmasına asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.
 
İran'a yönelik yaptırımların tekrar getirilmesi konusunda bugün bir  Başkanlık Kararnamesi imzaladığını anımsatan Trump, "Bugün yayımladığımız  Başkanlık Kararnamesi, İran'a yönelik konvansiyonel silah tedariği, satışı ya da  transferine katkıda bulunan, ayrıca bu silahlarla ilgili İran'a teknik eğitim,  mali destek ve diğer her türlü yardımı sağlayan kişi ve kuruluşların ABD'deki mal  varlıklarını bloke etmektedir. Bu kararname, İran'a yönelik BM silah ambargosunu  uygulamak için kritik önemdedir." görüşünü paylaştı.
 
ABD'nin, İran'ın silahlanma ağıyla bağlantılı 27 kuruluş ve şahsa yeni  yaptırım ve ihraç kontrolü önlemleri getirdiğini belirten Trump, bu kapsamda,  İran'ın nükleer çalışmalarındaki rolü nedeniyle İran Atom Enerjisi Örgütü ile  balistik füze geliştirilmesini sağladığı için İranlı füze kuruluşu Shadid  Hemmad'ın da yaptırımların hedefinde olduğunun altını çizdi.
 
"Dünya, İran nükleer silah yaparken boş boş oturmanın bedelini  ödeyemez"
 
Trump, açıklamada, "ABD şu anda BM yaptırımlarını yeniden getirmiştir.  İran rejimi, gizli nükleer silahlar arşivi hakkında sürekli yalan söylemiş ve  uluslararası denetleyicilerin ilgili yerlere erişimini engellemiştir. Dünya, İran  nükleer silah yaparken boş boş oturmanın bedelini ödeyemez." değerlendirmesinde  bulundu.
 
ABD'nin, İran'ın nükleer, balistik füze ve konvansiyonel silah  çalışmalarını durdurmak için elinden geleni yapacağının altını çizen Trump, "İran  rejimi, İran halkının istediği ve hak ettiği gibi kuvvetli ve refah bir İran  istiyorsa, davranışlarını değiştirmelidir." çağrısında bulundu.
 
ABD'den İran Savunma Bakanlığı ve Maduro'ya yaptırım
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada, İran  Savunma Bakanlığının da içinde olduğu birçok İranlı kurum ve kişinin yanı sıra  İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas  Maduro'yu da yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
 
İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe  soktuklarını hatırlatan Pompeo, Başkan Donald Trump liderliğinde İran'ın nükleer  silahlara sahip olmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtmişti.
 

ETİKETLER

ABD Trump Birleşmiş Milletler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.