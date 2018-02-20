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Trump'tan flaş talimat! Rus balistik füze...

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 23:28 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 23:30

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.


Beyaz Saray tarafından duyurulan tebligatta, Trump'ın, 2018 Ulusal  Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245'inci maddesinde yer alan Rus RS-26 balistik  füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay  Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nü yetkilendirdiği bildirildi.
 
Donald Trump'ın 12 Aralık 2017'de imzaladığı yasanın 1245'inci  maddesinde, yasanın kanunlaşmasından sonra 90 gün içerisinde, Dışişleri ve  Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nün,  Başkan'ın talimatıyla gerekli incelemeleri yapıp ABD Kongresi'ne iletmesi  gerektiği belirtiliyor.
 
Söz konusu madde, ABD ile Rusya arasında 2011'de yürürlüğe giren  Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (NEW START) ile 1987'de imzalanan Orta  Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edilip edilmediğinin tespitini  öngörüyor.
 
Rusya'nın RS-26 adlı orta ölçekli balistik füzelerini savaş başlıkları  ile test ettiği kaydedilen yasa maddesinde, Rusya'nın, söz konusu füzenin de NEW  START Anlaşması'nın ana sınırlamalarının kapsamını ve bu sistemi göstermeyi kabul  edip etmediğinin belirlenmesi talep ediliyor.
 
  
 

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