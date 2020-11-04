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Trump'tan flaş seçim açıklaması: Ortadan kaybolmaya başladı

DHA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 19:20 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 19:20

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından seçime dair açıklamalarda bulundu. Twitter ise Trump'ın paylaşımını muhtemelen tartışmalı ve yanıltıcı" olarak etiketledi.


ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında, Dün gece, çoğu önemli eyaletlerde, Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği neredeyse tüm durumlarda, çoğu zaman sağlam bir şekilde liderlik ediyordum. Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. ÇOK GARİP ve anketörler bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladı! Nasıl oluyor da posta yoluyla olan oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde bakımından bu kadar yıkıcı oluyorlar? ifadelerini kullandı.
 
TWİTTER'DAN TRUMP'A SANSÜR 
 
Twitter, Trumpın Twitter hesabı üzerinden yaptığı Dün gece, çoğu önemli eyaletlerde, Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği neredeyse tüm durumlarda, çoğu zaman sağlam bir şekilde liderlik ediyordum. Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar paylaşımını muhtemelen tartışmalı ve yanlış yönlendirici olarak etiketledi.

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