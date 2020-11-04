Trump'tan flaş seçim açıklaması: Ortadan kaybolmaya başladı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında, Dün gece, çoğu önemli eyaletlerde, Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği neredeyse tüm durumlarda, çoğu zaman sağlam bir şekilde liderlik ediyordum. Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. ÇOK GARİP ve anketörler bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladı! Nasıl oluyor da posta yoluyla olan oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde bakımından bu kadar yıkıcı oluyorlar? ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DAN TRUMP'A SANSÜR