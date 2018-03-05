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Trump'tan flaş Kudüs açıklaması!

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 21:09 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 21:54

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak ABD büyükelçiliğinin 14 Mayıs'ta yapılacak açılışına katılabileceğini duyurdu.


ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinde, "ABD'nin Kudüs kararı" ile  "İran'a karşı ortak duruş" konuları gündemi belirledi. 
 
Trump ile Netanyahu, Oval Ofis'te kameralara poz verdikten sonra basın  mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Donald Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve  Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Şimdiye kadar gelen  başkanlar bu konuyla ilgili hep konuşuyorlardı, seçim vaatlerinde bulunuyorlardı.  Biz ise bu adımı attık." ifadesini kullandı.
 
ABD-İsrail ilişkilerini "hiç olmadığı kadar yakın" şeklinde  nitelendiren Trump, kısa zaman içinde ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iki  ülke arasında önemli anlaşmaların yapılacağını dile getirdi.
 
Trump, açılış törenine katılabilir
 
Trump, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış  töreniyle ilgili de "Eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim." dedi.
 
"Ortadoğu Barışı" ile ilgili yorumunda "Kudüs meselesini müzakere  masasından kaldırdıklarını" ve böylece barışın önündeki engelleri azalttıklarını  savunan Trump, barış süreci için her iki tarafla da yakın çalıştıklarını iddia  etti.
 
Daha sonra konuşan Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararı dolayısıyla  Trump'a teşekkür etti ve İsrail halkının bunu asla unutmayacağını söyledi.  Netanyahu, diğer ABD başkanlarının vaat ettiği şeyi Trump'ın gerçekleştirdiğini  belirterek, "Kudüs kararı, tarihi bir karardı. Bunu halkımız çağlar boyu  hatırlayacaktır." dedi.
 
"İran durdurulmalı"
 
Bölgesel dengeler bağlamında İsrail'in karşılaştığı en önemli meydan  okumanın İran olduğunu ifade eden Netanyahu, "Hem ABD ile İsrail'in hem de Arap  komşularımızın Ortadoğu'da karşılaştığı en büyük meydan okuma İran'dır. İran  nükleer arzularından vazgeçmiyor. Kendi sınırımız da dahil her yerde agresif  eylemler sergiliyor. İran durdurulmalı." diye konuştu.
 
Kudüs'teki yarım asırlık işgal
 
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı  olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla,  İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD  dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.  İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor.  Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
 
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967  sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve  yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle  Nisan 2014'te durmuştu.
 
ABD'nin Kudüs kararı
 
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, "Kudüs'ü tek  taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini" ilan etmiş ve Tel  Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri  Bakanlığına talimat verdiğini belirtmişti.
 
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa  sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği  uyarılarını göz ardı etmişti.
 
ABD, BMGK'de yalnız kaldı
 
18 Aralık 2017'de BMGK'de ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kılma  yaklaşımıyla Mısır'ın gündeme getirdiği tasarı, ABD'nin vetosuna karşın kalan 14  üyenin de desteğini almış ve ABD Kudüs konusunda BM'de yalnız kalmıştı.

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