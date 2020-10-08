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Trump'tan flaş karar! Kabul etti
Trump'tan flaş karar! Kabul etti
DHA
| 08 Ekim 2020 Perşembe - 19:51
| Son Güncelleme : 08 10 2020 - 19:51
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılacak canlı yayın tartışmalarının ertelenmesini kabul etti.
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