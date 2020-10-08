Trump'tan flaş karar! İkinci tartışmaya katılmayacak...

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden'la ikinci tur tartışmaya 'sanal' olması halinde katılmayacağını duyurdu.

Trump şunları söyledi: "Komisyonun tartışmanın şeklini değiştirdiğini duydum. Bu bizim için kabul edilebilir değil. Sanal bir tartışmaya katılmayacağım. Vaktimi bununla harcamam. Bilgisayarın başında oturup tartışacağız, öyle mi? Saçmalık."