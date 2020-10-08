08 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.148 -0.40 EURO 9,3450 0.74
USD 7,9420 0.76 ALTIN 482,250 0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'tan flaş karar! İkinci tartışmaya katılmayacak...

08 Ekim 2020 Perşembe - 17:42 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 17:44

ABD Başkanı Trump, rakibi Demokrat Biden'la koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenmesi planlanan tartışmaya katılmayacağını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden'la ikinci tur tartışmaya 'sanal' olması halinde katılmayacağını duyurdu.
 
Trump şunları söyledi: "Komisyonun tartışmanın şeklini değiştirdiğini duydum. Bu bizim için kabul edilebilir değil. Sanal bir tartışmaya katılmayacağım. Vaktimi bununla harcamam. Bilgisayarın başında oturup tartışacağız, öyle mi? Saçmalık."
 
15 Ekim'de düzenlenecek ve 90 dakika sürecek tartışmanın, Miami'deki Adrienne Arsht Gösteri Sanatları Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Adayların farklı yerlerden video konferans bağlantısıyla tartışmaya katılacağı bir format oluşturulduğu belirtilmişti.

ETİKETLER

Trump koronavirüs İkinci tartışma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.