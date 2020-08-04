04 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.087 -3.53 EURO 8,1860 -0.07
USD 6,9350 -0.25 ALTIN 445,460 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'tan flaş çekilme açıklaması: 4 ila 5 bine kadar düşecek

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 19:04 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 19:04

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 4 ila 5 bine düşürüleceğini söyledi.


Trump, haber sitesi Axios'un muhabiri Jonathan Swanile ile yaptığı ve  bugün HBO üzerinden yayımlanan röportajda, gündemi değerlendirdi.
 
ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayan Trump,  yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirdi. Trump,  "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki  asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine  ilişkin net bir tarih vermekten kaçındı.
 
"Ülkemizde kontrol edebileceğimiz kadar kontrol altında"
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde ABD'nin dünyada 1.  sırada olmasına ilişkin de Trump, "İnsanlar ölüyor, bu doğru. Olan bu. Ama bu,  bizim elimizden geleni yapmadığımız anlamına gelmez. Pandemi, ülkemizde kontrol  edebileceğimiz kadar kontrol altında. Bu, korkunç bir veba." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Trump, ABD'deki salgın nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin  "posta yoluyla oylama" yöntemi ile yapılması tartışmalarını da değerlendirdi.  "Posta ile oylama yönteminin şaibeye açık olduğu" iddiasını bir kez daha dile  getiren Trump, bu yöntemle yapılan oylamalardaki sayımların da çok uzun zaman  aldığını söyledi.
 
Trump, "3 Kasım akşamı, seçim sonuçlarının açıklanamama durumu  olabilir. Bu seçimin kazananının belirlenmesi aylar alabilir." uyarısında  bulundu.
 

ETİKETLER

ABD Donald Trump Afganistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.