28 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.153 0.71 EURO 9,6550 -0.04
USD 8,1960 0.14 ALTIN 501,660 1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması! Hayal kırıklığı...

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 23:46 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 23:46

Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi


ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan  arasındaki ateşkesin bozulmasına ilişkin, "Bunu görmek hayal kırıklığı."  yorumunda bulundu.  Trump, Michigan eyaletinde düzenleyeceği miting için uçağına binmeden  önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
 Bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin  bozulmuş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusu üzerine Trump,  "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla  uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı." ifadesini  kullandı.  Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olan ülkelerde ateşkesin  bozulduğunun görüldüğünü belirten Trump, "Onlar tekrar bir araya gelecektir."  dedi.
 
 Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu
 
  
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Twitter  hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak  olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki  sivilleri vurduğunu bildirmişti.  Hacıyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını  kaydetmişti.  ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı,  Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de  yürürlüğe girmişti.
 
  
 

ETİKETLER

ABD Dağlık karabağ ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.