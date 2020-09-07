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Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması! 'Çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz'

AA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 23:23 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 23:26

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump corona virüs aşısının ekim ayında hazır olacağını belirterek, "En kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz" dedi.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu. 
 

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Donald Trump corona virüs aşı açıklaması
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