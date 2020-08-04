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Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Karantinalar gelecekteki riski engellemiyor

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 1:38 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 1:38

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı alınan karantina önlemlerinin, gelecekteki enfeksiyon riskini engellemediğini söyledi.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi  değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Kovid-19'un ülkenin bazı bölgelerinde hala çok yaygın olduğunu ve  insanların gardlarını düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tüm Amerikalılar  şunu bilmeli, sürekli karantina, istediğimiz sonuca ulaşmak için uygulanabilir  bir yöntem değil. Bu yöntemin, zararı yararından çok." ifadesini kullandı.
Dünyanın birçok noktasında salgının tekrar hız kazandığına işaret eden  Trump, "Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor. Bu  karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite  geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme  için zaman kazanmaktı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Öte yandan Trump,  Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un  ABD'ye satılması durumunda Hazine Bakanlığına pay verilmesi gerektiğini  belirterek, "Ben TikTok'u yasaklama tehditini yaparak, bu platform için bir değer  oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik." diye konuştu.
 

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