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Trump'tan bomba iddia! Çin Biden'in kazanmasını istiyor

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:36 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 18:36

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.


Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin  devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu  olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.
 
Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine  de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız  tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.
 
Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak  gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken,  Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.

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