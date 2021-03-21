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Trump'tan bomba hamle! Kendi sosyal medya platformunu kuracak

21 Mart 2021 Pazar - 20:28 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 20:28

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç ay içerisinde kendi kuracağı bir platformla sosyal medyaya döneceği açıklandı.


Eski ABD lideri Trump, geçen yıl yapılan seçimleri rakibi Joe Biden'a kaybetmişti.
 
Seçimlerde hile yapıldığı ısrarla savunan Trump'ın sosyal medya hesapları 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından kapatılmıştı.
 
Başkanlığı sürecinde tüm kritik kararlarını Twitter'dan duyuran Trump çareyi kendi platformunu kurmakta buldu.
 
Fox News'de yayınlanan "MediaBuzz" programında yer alan ifadelerine göre Jason Miller, Trump'ın birkaç içinde "kendi platformunu" kullanarak sosyal medyaya döneceğini duyurdu.
 
Trump'ın danışmanı olan Miller, söz konusu bu platformun milyonlarca kullanıcıyı çekeceği tahmininde de bulundu.
 
Trump'ın 2020 seçim kampanyasının sözcülüğünü üstlenen Miller, patronunun iki ya da üç ay içerisinde "oyunu tamamen yeniden tanımlayacak" yeni bir platformla sosyal medyaya tekrar giriş yapacağını aktardı.

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Donald Trump sosyal medya platform
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