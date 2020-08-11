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Trump'tan biden çıkışı: ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 23:13 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 23:13

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi.


Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin  konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi  olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini  kullandı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıkmadan önce  kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten  Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda  gerekeni yapmadılar." dedi.
 
Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de  ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.
 
ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce  bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu  yaptı.
 

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