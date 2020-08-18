18 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.22 EURO 8,7640 0.08
USD 7,3820 -0.02 ALTIN 470,930 2.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'tan Biden'a: En tehlikeli başkan adayı...

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 1:28 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 1:28

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ı "en tehlikeli aday" ve "sosyalizmin Truva Atı" olarak nitelendirdi.


Trump, Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık  seçimleri konusunda açıklamalarda bulundu.
 
Biden'ın, solcuların bir "kuklası" olduğunu öne süren Trump, "Joe  Biden, hayatımız boyunca başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi."  ifadesini kullandı.
 
Demokrat Partinin "sosyalist" eğilimleri olduğunu ifade eden Trump,  "Biden, sosyalizmin Truva Atıdır." diye konuştu.
 
Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in de "suç yanlısı"  ve "polis karşıtı" olduğunu savunan Trump, "Ben ise her zaman suç karşıtı, polis  yanlısıyım." dedi.
 
Trump, Demokratlar'ın seçimleri kazanmasının tek yolunun da "seçimlere  şaibe karıştırmaları" olduğunu öne sürdü.
 
3 Kasım'daki seçimlerin "en tehlikeli seçimler" olabileceğine dikkati  çeken Trump, "Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezuela olabiliriz."  uyarısında bulundu.
 
Öte yandan Trump,  sabah saatlerinde Fox News'e yaptığı açıklamaya  benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç  oyuncusu" yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden'ın "zihnen yetersiz"  olduğunu savundu.
 
Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta  yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler  Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

ETİKETLER

ABD Donald Trump Joe Biden
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.