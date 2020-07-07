Trump'tan basına sert tepki: Yalancısınız!

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda basına yüklendi. Trump, ''Çin virüsü kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar yalancı basın." dedi.

ABD Başkanı Trump ise Twitter 'dan yaptığı açıklamada, basının Kovid-19 salgınına ilişkin haber lerini eleştirdi.

Kovid-19 için "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, "Çin virüsü kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar yalancı basın." değerlendirmesinde bulundu.

''OKULLAR SONBAHARDA AÇILMALI''

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan okulların, sonbaharda açılması çağrısında bulundu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Demokratlara tepki gösterdi. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN TWİTTER'DA "SON DAKİKA" PAYLAŞIMI

Trump, ülkede düşen ölüm oranlarına ilişkin ise "son dakika" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD 'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin de hızlı bir geri dönüş sürecine girdiğini vurgulayan Trump, Demokratlara ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Trump, "Demokratlar, salgının ilk döneminde yoğun bir şekilde enfekte olan Çin'e seyahat yasağı getirmezdi ve bu nedenle çok daha fazla kişi ölürdü. Biden, şimdi bunu kabulleniyor." ifadelerini kullandı. Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de yaklaşık 3 milyon kişi virüse yakalanırken, 132 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.