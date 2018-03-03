04 Mart 2018 Pazar
İSTANBUL 
15°C / 11°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump’tan Avrupa'ya tehdit!

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 23:43 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 23:43

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin gelecek hafta Avrupa’dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda ABD'nin Avrupa yapımı araçlara vergi uygulayacağını açıkladı.


Trump'ın gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve  yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa  Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıkladı.
 
Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
 
"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD  şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde  ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın  (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari  dengesizlik."
 
"Küresel ticaret  savaşı" uyarısı
 
Ekonomistler, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde  uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel  bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.
 
Trump ayrıca "aptalca" olarak tanımladığı ticari anlaşma ve  politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının yıllık 800 milyar doları  bulduğunu iddia etti.
 
Trump, "İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere  gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok."  paylaşımında bulundu.
 
ABD’den çelik ve alüminyum gümrük vergisine zam
 
Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan toplantıda Amerikalı çelik  ve alüminyum üreticileriyle bir araya geldi ve ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma  yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıkladı.
 
Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek  hafta imzalanacağı belirtilirken, açıklamanın ABD Başkanı'nın en eski  danışmanlarından Hope Hicks'in görevinden ayrılmasıyla meşgul olan ülke gündemini  değiştirme amacını taşıdığı ileri sürüldü.
 
Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks'in istifasının, ABD Temsilciler  Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat  ifade vermesinden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.
 
Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi  getireceğine dair haberler ise piyasalarda soğuk duş etkisi yaptı.
 
New York borsasında sert düşüş
 
ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme  yapma ihtimali piyasalarda "ticaret savaşları" korkusuna neden olurken, New York  borsaları da sert düşüş gösterdi.
 
ABD Ticaret Bakanlığının iki  hafta önce Beyaz Saray'a sunduğu raporda  çelik ve alüminyum ithalatını azaltmak için üç alternatif önerilmişti.
 
Çelik için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen  çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi. İkinci  alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek  gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde  sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda tüm ülkelere 2017'de ithal  ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesi de teklif edilmişti.
 
Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde  7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong  Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek  gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde  sınırlandıracak kota uygulanması ikinci alternatif olarak önerilmişti. Tüm  ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7'si düzeyinde kota  getirilmesi ise üçüncü alternatif olmuştu.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.