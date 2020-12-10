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Trump sürpriz anlaşmayı duyurdu! Bir ülke daha İsrail'le...

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 19:34 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 19:34

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.


Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra  üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi,  güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı  çözümdür." ifadesini kullandı.
 
Fas'ın 1777'de ABD'yi tanıdığını anımsatan Trump, bu nedenle de  kendilerinin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarını kaydetti.
 
Trump, bugün başka bir "tarihi adım" attıklarını da belirterek, "İki  muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için  anlaşmaya vardı. Bu Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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Donald Trump Fas İsrail
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