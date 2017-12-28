Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i hedef aldı.

Trump, "Suçüstü yakalandınız. Çin'in Kuzey Kore 'ye petrol girişine izin vermesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun devam etmesi durumunda Kuzey Kore sorununa dostça bir çözüm asla olmaz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le Kuzey Kore konusunun ele alındığı bir görüşme yapmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la düzenlediği ortak basın toplantısında "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz." açıklamasını yapmıştı.