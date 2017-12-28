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Trump: Suçüstü yakalandınız

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 20:48 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 20:48

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin verdiğini iddia ederek, "Suçüstü yakalandınız." ifadesini kullandı.


Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i hedef aldı.
 
Trump, "Suçüstü yakalandınız. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine  izin vermesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun devam etmesi  durumunda Kuzey Kore sorununa dostça bir çözüm asla olmaz." ifadesini kullandı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Çin'e yaptığı ziyaret  sırasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le Kuzey Kore konusunun ele alındığı bir  görüşme yapmıştı.
 
Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la düzenlediği ortak basın toplantısında  "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık  kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz." açıklamasını yapmıştı.
 
Trump da aynı toplantıda, Kuzey Kore konusunda Çin'le aynı düşüncede  olduklarını söylemiş, "Ne yazık ki bundan önceki hükümetlerimiz ABD-Çin  ilişkilerinin kontrolden çıkmasına neden oldu. Ancak ben iki ülke arasındaki  dengesizlikleri düzelterek her iki tarafın da menfaatine yönelik çalışacağım."  değerlendirmesinde bulunmuştu.
 

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