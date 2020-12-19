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Trump, siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini söyledi

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 23:32

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtti.


Trump, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara  yapılan siber saldırılar hakkında kendisine tam bir bilgilendirme yapıldığını  belirterek, “Siber saldırı gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha  büyük.” diye yazdı.
 
Her şeyin kontrol altında olduğunu belirten Trump, “Rusya, Rusya,  Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya,  çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği  olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” ifadelerini paylaştı.
 
Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma  makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, “Ki bu durum  (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir  şekilde benim kazandığımı gösterir.” iddiasında bulundu.
 
Trump’ın Twitter’daki paylaşımı siber saldırı konusunda kendi  kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında  yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir  şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.
 
Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile  bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların  ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.
 

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ABD Donald Trump siber saldırı
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