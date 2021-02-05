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Trump, Senatodaki azil yargılamasında ifade vermeyecek

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 0:53 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 0:53

ABD'de, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanacak önceki Başkan Donald Trump'ın avukatı, Trump'ın Senatoda ifade vermeyeceğini açıkladı.


6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle gelecek hafta  Senatoda yargılanacak Trump'la ilgili süreç devam ediyor.
 
Trump'ın avukatı Jason Miller, eski ABD Başkanı'nın Senatodaki  yargılamada yemin altında ifade vermesini isteyen Demokratlara kesin bir şekilde  red cevabı verdi.
 
Miller, Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek  Demokrat vekillerin Trump'a yaptıkları ifade çağrısının "komik" olduğunu  savunarak, "Başkan anayasal olmayan bu süreçte ifade vermeyecektir." açıklamasını  yaptı.
 
Senatodaki süreçte "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller,  Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski Başkan'ın "yemin altında"  ifade vermesi çağrısı yapmıştı.
 
Senatodaki azil yargılama takvimi
 
Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını  konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta  Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.
 
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın  Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.
 
Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8  Şubat'a kadar sunmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle  Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.
 
Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2  çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki  partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına  oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.
 

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