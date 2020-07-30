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Trump seçimlerin ertelenmesini istedi

30 Temmuz 2020 Perşembe - 16:16 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 17:20

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'deki tarihi seçimlerin ileri bir tarihe alınmasını istediğini Twitter mesajıyla duyurdu.


 Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, herkesin uzaktan oy  kullanmasını sağlayan “postayla seçim” sisteminin ön seçimlerde büyük  karmaşıklıklara yol açtığını savundu.
 
Demokratların yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD  başkanlık seçimlerinde de bu yöntemin kullanılmasını önermesini eleştiren Trump,  postayla oylama sistemindeki oylamanın "hatalı" olduğunu öne sürdü.
 
Trump, "Demokratlar, seçimlerde dış ülkelerin etkisinden bahsediyor  ama postayla oylama yönteminin yabancı ülkelerin seçimlere kolayca müdahale  etmesi için kolay bir yol olduğunu bilmiyorlar." ifadesini kullandı.
 
"2020 en hatalı ve hileli seçim olacak"
 
Trump, insanların kendi isteğiyle seçim merkezlerine başvurup oy  pusulalarını evlerine istediği bir "posta yoluyla oy verme (absentee ballot)"  sisteminin mantıklı olduğunu ancak tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın  seçim pusulası gönderilmesini öngören "herkes için postayla oy kullanma"  sisteminin sıkıntı oluşturduğunu kaydetti.
 
ABD Başkanı Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020  en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır.  Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar  ertelemek mi?" değerlendirmesinde bulundu.
 
Seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor
 
ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara  seçimler, seçim yılındaki kasımın ilk pazartesisini takip eden salı günü  yapılıyor.
 
Bu yıl da 3 Kasım'a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre  kararı gerekiyor.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan ABD'de Trump'ın  politikaları sık sık eleştiriliyor.
 
Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden  rakibi Joe Biden'ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor.
 

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