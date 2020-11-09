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Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 21:08 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 21:11

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.


Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle  Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına  vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.
 
Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını beliriten Trump, "(Savunma  Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü  teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
 
Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun  süredir Amerikan basınında yer alıyordu.
 

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Trump ABD Savunma Bakanı Mark Esper
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