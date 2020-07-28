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Trump resmen duyurdu! Belli oldu

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 23:40 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 23:40

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonraki kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacağını duyurdu.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24-27 Ağustos'daki  Cumhuriyetçi Parti Kongresinin Florida ayağını iptal eden Trump, adaylık kabul  konuşmasını "nasıl ve nerede" yapacağı tartışmalarına açıklık getirdi.
 
Kuzey Carolina'dan yayın yapan WRAL News isimli kanala mülakat veren  Trump, "Kongre için Kuzey Carolina'da olacağım, çünkü burada birçok delegemiz  olacak ve resmi adaylık süreci yürütülecek." ifadesini kullandı.
 
Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonra kabul konuşmasını  nerede yapacağının sorulması üzerine Trump, "Bunu Kuzey Carolina'da yapacak  olmaktan dolayı gururluyum. Bu eyaleti 2016'da biz kazanmıştık." dedi.
 
Trump, kabul konuşmasına ilişkin detayların bu hafta içinde seçim  kampanya ekibi tarafından duyurulacağını açıkladı.
 
Daha önce Cumhuriyetçi Parti Kongresinin ana etkinliklerini Kuzey  Carolina'nın Charlotte kentinden, Florida'ya aldıran Trump, Kovid-19  vakalarındaki artış nedeniyle 23 Temmuz'da kongrenin Florida ayağının iptal  edildiğini duyurmuştu.
 
Cumhuriyetçi Parti Kongresi, 24-27 Ağustos'ta yapılacak. Donald Trump  ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimleri ise 3  Kasım'da düzenlenecek.
 
  
 

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