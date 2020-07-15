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Trump onayladı! Hepsine yaptırım geliyor

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:38 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 1:01

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı ve Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.


Trump, Beyaz Saray bahçesinde, Hong Kong konusunda Çin'e yönelik  atılacak yeni adımları ele aldığı basın toplantısında, "Bugün Çin'i Hong Kong  halkına yönelik baskı politikalarından dolayı sorumlu tutan bir yasa tasarısı ve  başkanlık kararnamesi imzaladım." ifadesini kullandı.
 
Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş  yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarının Kongrenin büyük  desteği ile geçtiğini anımsatan Trump,"Bugün ben de bu kararnameyi onayladım. Bu  kararname Hong Kong'un özgürlüğünü elinden alan kişileri ve kurumları sorumlu  tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağlıyor." dedi.
 
Trump, Hong Kong'daki durumu yakından izlediklerini ve durumun iyi  olmadığını kaydederek, "Hong Kong halkınının özgürlükleri elinden alındı ve artık  serbest piyasada rekabet edemiyor. Birçok insanın Hong Kong'u terk edeceğinden  şüphe ediyorum." ifadesini kullandı.
 
ABD ve Hong Kong'un çok fazla iş yaptığını ve Hong Kong'a birçok  ayrıcalık tanındığını kaydeden Trump, "Hong Kong'a imtiyazlı davranışımızı sona  erdiren bir kararname imzaladım. Hong Kong şimdi Çin anakarası ile aynı muameleyi  görecek. Hiçbir ayrıcalığı ve özel ekonomik muamelesi olmayacak." ifadesini  kullandı.
 
Kovid-19'tan Çin'i sorumlu tuttu
 
İngiliz hükümeti Huawei’yi 5G altyapısından çıkarma kararından da  memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Huawei'yi güvenli bulmadığını kaydetti.
 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütünü "Çin'in kuklası" olarak  nitelendiren Trump, "Çin'i koronavirüsü gizleme ve bu virüsü tüm dünyaya salması  nedeniyle tamamıyla sorumlu tutuyoruz. Bu salgını en başta durdurabilirlerdi, bu  çok daha kolay olurdu." ifadesini kullandı.
 

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