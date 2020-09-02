03 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -0.12 EURO 8,7560 0.02
USD 7,3820 0.00 ALTIN 462,050 -0.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump, Müslümanlara 'terörist' diyen sunucunun kovulmasını istedi

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 23:09 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 23:09

ABD Başkanı Donald Trump, MSNBC sunucusu Joy Reid'in katıldığı bir yayında "Müslüman teröristler" ifadesini kullanmasını eleştirerek sunucunun kovulmasını talep etti.


Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, MSNBC sunucusu Joy Reid'in kovulması gerektiğini söyledi. Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin "terörize olmasına" benzediğini söyledi.
 
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
 
Söz konusu yayının ardından Reid'in bu sözlerinin "İslamofobik" ve "ırkçı" olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, Reid'in Müslümanlar ile terörizmi bağdaştırmasına tepki gösterdi. Reid'in bu sözlerine son tepki ise Trump'tan geldi.
 
Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeteneksiz Joy Reid, korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulmalı. MSNBC'de böyle bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Başka kim olsa hızla giderdi." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

ABD Donald Trump MSNBC
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.