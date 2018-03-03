03 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
14°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 2:08 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 2:09

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejimi ile Rusya ve İran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı "insani ateşkes" kararını derhal uygulaması gerektiğini belirtti.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Merkel ve  Macron ile telefon görüşmelerinde Suriye konusunun konuşulduğu bildirildi.
 
Açıklamada, "Hem Başbakan Merkel hem de Cumhurbaşkanı Macron,  Suriye rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin, BMGK'nin 2401 sayılı  ateşkes kararını derhal ve tamamen uygulaması gerektiği konusunda Başkan Trump  ile mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.
 
"Rusya, Doğu Guta'yı bombalamayı durdurmalı"
 
Ayrıca, "Liderler, Rusya'ya Doğu Guta'yı bombalamayı durdurması ve  Esed rejimini sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını durdurmaya zorlaması  çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.
 
Aynı açıklamada, Doğu Guta'daki insani koşulların giderek  kötüleşmesinden Suriye rejiminin sorumlu tutulacağına, rejimin bölgede kimyasal  silah kullanıp sivillere saldırdığına ve yardım konvoylarını engellediğine de  dikkat çekildi.
 
Putin'e nükleer silah konusunda tepki
 
"ABD, Esed rejiminin katliamlarını tolere etmeyecektir."  değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, her üç ülkenin de Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'in "nükleer silahların geliştirilmesiyle" ilgili son  açıklamasından endişe duyduğu aktarıldı.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 Mart'ta Federal Meclis üyelerine hitaben  yaptığı konuşmada, Rusya'nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, "Bu  silahlar arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız  menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var."  açıklamasında bulunmuştu.
 
Rusya'nın geliştirdiği yeni silahların NATO'yu "işe yaramaz" kıldığını  ifade eden Putin, "15 yıldır silahlanma yarışını tetikleyen, tek taraflı  avantajlar sağlamaya çalışan, ülkemizin kalkınmasını engellemek için yasa dışı  kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulayanlara sesleniyorum: Rusya'yı  engelleyemediniz." ifadesini kullanmıştı.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.