Trump, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejimi ile Rusya ve İran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı "insani ateşkes" kararını derhal uygulaması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Merkel ve Macron ile telefon görüşmelerinde Suriye konusunun konuşulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hem Başbakan Merkel hem de Cumhurbaşkanı Macron, Suriye rejimi ile onun Rus ve İran lı destekçilerinin, BMGK 'nin 2401 sayılı ateşkes kararını derhal ve tamamen uygulaması gerektiği konusunda Başkan Trump ile mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

"Rusya, Doğu Guta'yı bombalamayı durdurmalı"

Ayrıca, "Liderler, Rusya 'ya Doğu Guta'yı bombalamayı durdurması ve Esed rejimini sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, Doğu Guta'daki insani koşulların giderek kötüleşmesinden Suriye rejiminin sorumlu tutulacağına, rejimin bölgede kimyasal silah kullanıp sivillere saldırdığına ve yardım konvoylarını engellediğine de dikkat çekildi.

Putin'e nükleer silah konusunda tepki

"ABD, Esed rejiminin katliamlarını tolere etmeyecektir." değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, her üç ülkenin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in "nükleer silahların geliştirilmesiyle" ilgili son açıklamasından endişe duyduğu aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 Mart'ta Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'nın yeni nükleer silahlar geliştirdiğini belirterek, "Bu silahlar arasında hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli, güdümlü nükleer füzeler ve nükleer başlıklı su altı drone'ları da var." açıklamasında bulunmuştu.