20 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 0.19 EURO 8,7080 0.80
USD 7,3400 0.71 ALTIN 457,620 1.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump kritik görüşme öncesi açıkladı: Erdoğan ile konuşacağız...

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 20:30 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 20:54

ABD Başkanı Donald Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi." dedi.


Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Beyaz Saray'da yapacakları  görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.
 
Kazımi ile petrol ve askeri ilişkiler dahil birçok konuyu ele  alacaklarını vurgulayan Trump, Irak ile çok iyi ilişkileri olduğunun altını  çizdi.
 
Trump, bir noktada Irak'tan tamamen çıkmış olacaklarını belirterek,  "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak  zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
 
Irak ile petrol anlaşmaları da yapıldığının altını çizen Trump,  bölgeden çekildiklerinde Irak'ın kendini savunabilecek güçte olmasını umduklarını  söyledi.
 
 "Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi"
 
Kazımi ise konuşmasında Türkiye ile ilişkilerine değinerek,  "Türkiye'den gelen saldırılar kabul edilemez. Öte yandan Irak anayasası,  ülkemizin, herhangi bir komşumuza yönelik saldırılar için kullanılmasına izin  vermiyor. Türkiye ile durumları iyileştirmek için diyaloğa giriyoruz ve bu  sorunları çözmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.
 
Bunun üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD'nin,  özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi  ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz  çok çok iyi." ifadesini kullandı.
 
Trump, bir gazetecinin, "Irak'ta Kürtlerin rolünü nasıl görüyorsunuz?  Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler için önemleri nedir?" şeklindeki bir soruya  ise YPG/PKK'yı işaret ederek, "Kürtler bizim DEAŞ'ı yenmemize yardım etti. Onlar  ile çok iyi ilişkilerimiz var, onlara çok iyi davrandık." yanıtını verdi.
 
Ayrıca Suriye'den büyük oranda çıktıklarını ve sadece petrolü korumak  için küçük bir kısım asker bıraktıklarını söyleyen Trump, "Kürtler (YPG/PKK) ile  petrol üzerine bir çeşit anlaşma geliştireceğiz." dedi.
 
"Bannon için üzgünüm"
 
Trump, eski danışmanı Steve Bannon'ın Meksika sınırında duvar örmek  için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan  fonlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin  de yorumda bulundu.
 
Bannon'ın görevinden ayrılmasından sonra kendisiyle bir ilişkisi  olmadığını vurgulayan Trump, "Onun adına kötü hissediyorum. Onun için üzgünüm."  ifadesini kullandı.
 
"We Build The Wall" projesiyle ilgili de çok fazla bilgisi olmadığını  vurgulayan Trump, "Bannon bana projeyi anlattığında bunun çok uygun olduğunu  söylemiştim." ifadesini kullandı.
 
Trump, Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın toksik zehirlenme  şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin yakın zamanda Dışişleri Bakanı Mike  Pompeo'dan bilgi alacağını söyledi.

ETİKETLER

ABD Trump Asker Irak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.