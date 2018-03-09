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Trump, Kim Jong-Un görüşme teklifini kabul etti

09 Mart 2018 Cuma - 3:58 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 3:58

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.


Trump'ın, 'Beyaz Saray'ı ziyaret eden Güney Kore heyeti, Perşembe akşamı çok önemli açıklamalar yapacaklar' diye duyurduğu haberin ardından, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yong, Beyaz Saray'da Trump'a Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un davetini ilettiğini ve Trump'ın bu daveti kabul ettiğini duyurdu. Yong, iki liderin nükleer silahlardan arınma konusunu ele alacaklarını söyledi.

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