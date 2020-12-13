Trump kararını verdi! Türkiye'yi de ilgilendiren skandal tasarıya veto

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter 'dan yaptığı açıklamada Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Türkiye'ye de yaptırımlar içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı.

Bugün yaptığı paylaşımda yasanın Çin'in işine yaradığını belirten Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

Tasarı hem Senato'dan hem de Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunlukla geçtiği için Başkan'ın vetosu geçersiz sayılabilecek.

TRUMP BEKLETMİŞTİ

Savunma tasarısında Rusya ’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika ’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye’ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekletmişti.

Savunma tasarısında ABD Başkanı Trump’ın 30 gün içinde CAATSA uyarınca dört ya da beş yaptırım maddesini uygulaması öngörülüyor.

4 bin sayfadan oluşan 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, 2021 yılında savunma alanında yapılacak harcamaların kapsamını belirliyor. (Milliyet)