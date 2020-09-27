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Trump kararını verdi! Amy Coney Barrett'i aday gösterdi

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 1:11 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 1:11

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adaylığına 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i gösterdi.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında hayatını  kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine geçecek  adayını açıkladı.
 
7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i ABD Yüksek  Mahkemesi yargıcı adayı seçen Trump, 'Barret için ''Eşsiz  başarıya, yüksek  zekaya, mükemmel yeterliliğe ve anayasaya sadık bir bir kadın.''  değerlendirmesinde bulundu.
 
Ailesiyle birlikte Beyaz Saray'da hazır bulunan Barrett ise Yüksek  Mahkeme yargıçlığına aday gösterilmekten onur duyduğunu belirterek, Senato  tarafından onaylanması durumunda huzuruna çıkanlara karşı duyarlı olacağını  söyledi.
 
Barrett, ''Bir yargıç yasaları yazıldığı gibi uygulamak zorunda.  Yargıçlar politika yapıcı değildir ve siyasi görüşlerini bir kenara bırakmak  zorundadır.'' dedi.
 
Yargıç Barrett, Senato'da onaylanmasının ardından ömür boyu sürecek  görevine başlayacak.
 
Ginsburg'un ölümünün ardından yaşanan yargıç tartışmaları
 
Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, ocak ayında geçirdiği  ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını  kaybetmişti.
 
Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında  mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.
 
Cumhuriyetçi Parti Ginsburg'un yerine bir an önce yeni bir adayın  belirlenmesi isterken, Demokratlar ise yargıç atamasının seçimlerden önce  yapılmaması gerektiğini savunuyor.
 
Atama için gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar,  Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin  Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı  çıktıklarını hatırlatmıştı.
 
ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve  Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyor.
 
Amy Coney Barrett kimdir?
 
Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de, 7 çocuklu  ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar  burada kaldı.
 
Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz Edebiyatı bölümünü  bitiren Barrett, tam burslu olarak kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk  Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.
 
Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan evli ve 7 çocuk  sahibi Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7. Bölge Temyiz Mahkemesi  Yargıçlığı görevine aday gösterildi. 31 Ekim 2017'de Senato'nun onayını alan  Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

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