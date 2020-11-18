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Trump 'İşine son veriyorum' dedi ve onu da görevden aldı!

18 Kasım 2020 Çarşamba - 9:14 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 9:14

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde "usulsüzlük" olmadığı yönünde açıklama yapan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verildiğini Twitter'dan duyurdu.


Twitter aracılığıyla paylaşımda bulunan Donald Trump, Krebs'in 3 Kasım Salı  günü düzenlenen başkanlık seçimlerinde "usulsüzlük" tespit edilmediğine ilişkin  açıklamasına tepki gösterdi.
 
Trump şunları kaydetti:
 
"Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı  açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü  insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin  verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan  oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu.
 
Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD Siber Güvenlik  ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum."
 
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi  olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve  Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın  kendisi olduğunu öne sürüyor.

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