Trump'ın yardımları kesme tehdidine Filistin'den yanıt: Zavallı bir araç

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin yönetimine mali yardımları kesme tehdidinin "saldırgan ve zavallı bir araç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

