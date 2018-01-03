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Trump'ın yardımları kesme tehdidine Filistin'den yanıt: Zavallı bir araç

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 21:29 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 21:38

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin yönetimine mali yardımları kesme tehdidinin "saldırgan ve zavallı bir araç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.


FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Washington'un tehditleri,  ABD'nin Filistin halkına düşmanlığını göstermede atılmış yeni bir adım, Filistin  meselesini tasfiye etmek için Siyonist düşmanın ve kendisinin şartlarını  dayatabileceği yönündeki bir kuruntu, zavallı ve saldırgan bir araçtır." ifadesi  kullanıldı.
 
Açıklamada, "Ulusal haklarımız pazarlık konusu edilemez, zehirli  yardımları kabul etmeyen Filistin halkı, ablukaya direnebilecek ve hakkını  savunabilecek güçtedir." denildi.
 
ABD Başkanı Trump, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin  yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.
 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili  açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar  (UNRWA'ya) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.
 
  
 

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