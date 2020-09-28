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Trump'ın TikTok yasağı geçici olarak durduruldu

AA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 9:31

ABD'de federal mahkeme, Trump yönetimin Çinli bir şirkete ait sosyal medya uygulaması TikTok yasağını geçici olarak durdurdu.


Sosyal medya kullanıcılarının TikTok uygulamasını yüklemeyi pazar günü  yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala,  başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu  TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin  yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret  Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e  ertelemişti.
 
Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle  Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in indirilmesinin  yasaklanacağını duyurmuştu.

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