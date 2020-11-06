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Trump'ın seçim ekibi: Seçimler henüz bitmedi

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 19:50 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 19:50

ABD'deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından, Donald Trump'ın seçim ekibi, "Seçimler henüz bitmedi." açıklamasında bulundu.


Ülkede 3 Kasım Salı günü düzenlenen ve sonuçları henüz netleşmeyen  başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden Georgia ve Pennsylvania'da sayım  işlemleri devam ederken Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından Trump'ın ekibinden  açıklama geldi.
 
Ekibin açıklamasında, "Seçimler henüz bitmedi. Joe Biden'ın seçimleri  kazandığına dair yapılan tahminler, henüz oy sayım işlemi bitmeyen 4 eyalete  dayanıyor." ifadesine yer verildi.
 
Georgia'da oy sayım işlemlerinde usulsüzlük olduğu ve oyların yeniden  sayılabileceğine işaret edilen açıklamada, Pennsylvania'da da usulsüzlükler  olduğu ve Cumhuriyetçi üyelerin oy sayım işlemlerine gözlemci olarak  katılmalarına izin verilmediği belirtildi.
 
Nevada'da ise yasa dışı kullanılmış birçok oy tespit edildiğinin  savunulduğu açıklamada, Trump'ın Arizona'da da kazanacağı belirtildi.
 
Açıklamada, "Biden, Beyaz Saray üzerindeki sahte zaferi için bu  eyaletlere güveniyor. Ancak seçim sonuçlandığında, Trump yeniden başkan olacak."  değerlendirmesi yapıldı.

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