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Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 20:28 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 20:28

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.


Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz  Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla  paylaştı.
 
"Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi."  ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu  ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.
 
Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan  Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç  duymadı." bilgisini paylaştı.
 
Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde Kovid-19'a karşı, tespit  edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu  yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
 

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