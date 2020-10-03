Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

ABD Başkanı Donald Trumpın doktoru Sean Conley, Trumpın durumu hakkında basın açıklaması düzenliyor. Conley, Başkanın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim dedi.

ABD Başkanı Donald Trumpın Walter Reed Merkezine götürülmesinin ardından doktoru Sean Conley, basın toplantısı düzenledi. Conley, Trumpın sağlık durumunun iyiye gittiğini, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyledi. Conley şöyle konuştu:

Başkanın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim. Koronavirüs hastalığından ya da tedavilerden kaynaklanan herhangi bir komplikasyon olmaması adına yakından takip ediyoruz. Ruh hali son derece iyi. Oksijen maskesine bağlı değil ve nefes alma ya da yürüme güçlüğü geçmiyor.